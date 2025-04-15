У вівторок, 15 квітня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Провели операцію Норвуда. Одне з найскладніших втручань врятувало новонародженого хлопчика з вродженою вадою серця. Рання діагностика ускладнень діабету. У Другому медичному об’єднанні Львова запрацювала інноваційна платформа на основі ШІ. Місце останнього бою. Фахівці розпочали консервацію історичних сходів з музею Шухевича, який зруйнували росіяни. Благодійний збір Яни Степаненко завершено. 900 тис. грн на бігові протези для захисника допомогли зібрати майже півтори тисячі людей.

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