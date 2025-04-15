Наразі у Львові є лише дві машини, які працюють як соціальне медичне таксі

У Львові завдяки співпраці з Товариством Червоного Хреста України для мешканців міста з’явилася нова послуга – соціальне медичне таксі. Воно буде безкоштовне. Викликати його зможе сімейний лікар чи медик установи, аби доставити пацієнта з медзакладу додому.

Наразі у Львові працюватимуть дві машини, які місту передало Товариство Червоного Хреста України. Соціальне медичне таксі працюватиме рік. Якщо таке послуга буде затребуваною, розглянуть можливість її продовження через міську програму.

Таке соціальне медичне таксі зможе викликати лікар – сімейний, або лікар стаціонару, якщо, наприклад, людині потрібно буде з лікарні поїхати додому. Це таксі буде працювати загалом на будь-яку медичну послугу, до прикладу, людині потрібно з дому поїхати здати аналізи чи приїхати на реабілітацію.

«Соціальне таксі буде працювати у робочі дні з 09:00 год до 18:00 год. У разі критичної потреби – зможе виїхати і в суботу. У машинах будуть працювати водій та помічник, їхню роботу повністю оплачує Червоний Хрест. Помічник зможе допомогти, наприклад, людині на кріслі колісному здійснити посадку-висадку, допомогти знести ноші тощо. Медичного працівника у такій машині не буде. Ці машини, як і автомобілі швидкої допомоги, мають спеціальне маркування та доступні для осіб з різними потребами – як на кріслі колісному, так і на ношах», – каже керівниця управління охорони здоров’я Марта Матюшко.

Тестово соціальне медичні таксі у Львові працювало з 1 квітня, ним скористалися пацієнти 2 і 5 поліклінік, а вже цього тижня медичне таксі почало працювати.

Схожа соціальна ініціатива працює в Австрії, де надаються транспортні послуги для людей похилого віку та осіб з обмеженими можливостями. У Львові така ініціатива стала можливою в межах Меморандуму про співпрацю між Львівською обласною організацією Товариства Червоного Хреста України та управлінням охорони здоров’я ЛМР від 28 березня 2025 року.

Як викликати соціальне медичне таксі у Львові?

Оскільки охочих скористатися соціальним медичним таксі може бути багато, а машин наразі лише дві, встановили такий порядок виклику машини. За два робочих дні до запланованої дати перевезення лікар має подати інформацію-заявку для оформлення соціального перевезення, заповнивши спеціальну гугл-форму. У заявці необхідно буде вказати таку інформацію: медзаклад, який оформляє заявку, кількість осіб, які потребують соціального перевезення одномоментно (1, 2, 3), адресу місця виїзду, адресу пункту призначення,годину прибуття у пункт призначення, номер телефону контактної особи, номер телефону особи, яка потребує перевезення, стать, вік, вагу, тип транспортування (сидяче, лежаче) і вказати чи буде супроводжуюча особа.

Хто може скористатися безкоштовним медичним таксі?

Скористатися безкоштовним медичним таксі можуть громадяни у задовільному стані, які не потребують перевезення машиною швидкої допомоги та супроводу медичного персоналу, тобто маломобільні особи ( зокрема ті, які для пересування потребують крісла колісні, ноші): ветерани, особи з інвалідністю, старші люди (65+), мешканці міста, які відчувають труднощі при самостійному пересуванні, погано орієнтуються у просторі або їм непросто зрозуміти необхідну інформацію, а також пацієнти, що перебувають на гемодіалізі.