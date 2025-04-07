Автобуси № 45 почали курсувати до "Охматдиту" з 7 квітня 2025 року

Із понеділка, 7 квітня, до Центру дитячої медицини (лікарня «Охматдит») можна добратися автобусом №45. Це буде зручно і батькам хворих дітей, які не мають власного транспорту, і працівникам лікарні. Маршрут обслуговує комунальне АТП-1. У робочі дні на маршруті курсує п’ять автобусів.

Автобуси № 45, повідомили в лікарні, курсуватимуть за таким марштуром: вул. Кульпарківська (зупинка «Вікторія Гарденс») - вул. Наукова (зупинка «Симоненка») – вул. Княгині Ольги – вул. Сахарова – вул. Коперника – вул. Дорошенка – просп. Свободи – пл. Міцкевича – пл. Галицька – пл. Соборна – вул. В. Винниченка – вул. Кривоноса – вул. Довбуша – вул. Барвінських (КНП ЛОР “Клінічний центр дитячої медицини“) – вул. Довбуша – вул. Кривоноса – пл. Данила Галицького – вул. Підвальна - вул. Винниченка - Соборна – пл. Галицька – пл. Міцкевича – просп. Свободи – вул. Дорошенка – вул. Коперника – вул. Бандери – вул. Вербицького – вул. Коперника – вул. Сахарова – вул. Княгині Ольги – вул. Наукова (зупинка «Симоненка») - вул. Кульпарківська (зупинка «Вікторія Гарденс»).