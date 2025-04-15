Результат відомий відразу після обстеження

У Львові стартувала ініціатива з раннього виявлення діабетичної ретинопатії – серйозного ускладнення цукрового діабету, яке може призвести до сліпоти. Ініціатором виступила платформа CheckEye за підтримки Української діабетичної федерації (УДФ) та ЛМР. Всього за сім хвилин у Другому медичному об’єднанні Львова, де запрацював інноваційний апарат на основі штучного інтелекту для ранньої діагностики ускладнень діабету, можна пройти обстеження і відразу отримати результат.

На Львівщині у 2024 році було зареєстровано 64 735 пацієнтів із цукровим діабетом, з яких 57 180 – із діабетом 2 типу. У Львові таких пацієнтів понад 20 000. Близько 30% людей із діабетом мають прояви діабетичної ретинопатії і без вчасного лікування цей показник може сягати 90%. Вчасне виявлення діабетичної ретинопатії – єдиний спосіб запобігти незворотній втраті зору.

Ініціатором проведення такого обстеження для мешканців Львова і області виступила платформа CheckEye. Вона використовує алгоритми штучного інтелекту, які дозволяють швидко, безконтактно та безболісно виявляти перші ознаки діабетичної ретинопатії. Ця технологія інтегрується в роботу лікарів первинної ланки, допомагаючи виявляти ризики на ранній стадії, скеровувати пацієнтів на вчасне лікування і запобігати тяжким ускладненням, зокрема втраті зору, повідомила заступниця директора департаменту гуманітарної політики ЛМР Христина Процак.

«Діабетична ретинопатія – одне з найпідступніших ускладнень діабету, оскільки довгий час не дає про себе знати. Наше завдання – зробити обстеження доступним для кожного пацієнта, а технології CheckEye дають змогу це реалізувати», – каже директор CheckEye Кирило Гончарук.

Обстеження безкоштовне. Аби його пройти, не потрібний попередній запис. Обстеження можна пройти всього за сім хвилин і відразу отримати результат.

Обстеження люди із діабетом 2 типу можуть пройти у Другому медичному об’єднанні Львова за адресою вул. Стецька, 3 у 22 кабінеті з 9:00 до 18:00 (крім суботи і неділі). Алгоритми ШІ допомагають лікарям швидко та ефективно виявляти зміни у сітківці ока на початкових стадіях і вчасно розпочати лікування.