Олег Крот також є співзасновником IT-холдингу Techiia

Польський тракторний завод Ursus, який у листопаді придбала компанія MI Crow українського техпідприємця Олега Крота, планує запустити виробництво сільськогосподарських дронів, а також електричних двигунів і двигунів внутрішнього згоряння. Про це повідомило видання Business Insider у вівторок, 15 квітня.

Як йдеться, окрім відновлення виробництва тракторів, компанія Ursus хоче запустити у виробництво сучасні безпілотники, що використовуються в сільському господарстві. Оснащені мультиспектральними камерами дрони застосовуватимуть для точного картографування посівів з метою покращення агротехнічних операцій.

Аграрний безпілотник (Фото ілюстративне HYLIO)

Олег Крот розповів, що в майбутньому компанія також планує виробляти електричні двигуни та двигуни внутрішнього згоряння.

Наразі на заводах компанії у Доброму Мясті та Любліні проводять масштабну модернізацію. Очікується, що нові виробничі лінії, в тому числі для складання електронних схем, збільшать потенціал і ефективність виробництва.

Нові власники планують відновити виробництво тракторів у різних діапазонах потужності. Очікується, що перші трактори з’являться на ринку приблизно через два роки.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року новостворена українська компанія MI Crow за 74 млн злотих (приблизно 756 млн грн) придбала збанкрутілого польського виробника тракторів Ursus. Поглинувши Ursus, компанія придбала не лише виробничі потужності, а й машини, обладнання та торгову марку.

З моменту придбання Ursus українською MI Crow, кількість працівників на підприємстві зросла більш ніж удвічі – зі 111 до 250.

До слова, Ursus є найстарішим у Польщі виробником сільськогосподарського обладнання. Компанія була заснована у Варшаві 1893 в році як «Спеціальна фабрика арматур», а з 1902 року вона має назву Ursus. Починаючи з 2016 року продажі тракторів щороку почали зменшуватися. У 2020 році компанія отримала збитки на суму 58 млн злотих. Уже у липні 2021 року Окружний суд у Варшаві визнав Ursus банкрутом.

Олег Крот народився у Москві в 1983 році, повідомляє Forbes. Наприкінці 1980‑х родина перебралася до Києва, Крот закінчив факультет міжнародної економіки та менеджменту КНЕУ. Крот є співзасновником українського IT-холдингу Techiia, що налічує півтора десятка бізнесів в індустріях безпілотної авіації, IT, кіберспорту, будівельних технологій тощо. За консервативною оцінкою Forbes, вартість цього бізнесу – близько 300 млн доларів, хоча власники називають цифру у 800 млн доларів.