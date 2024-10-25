Власницею Ursus стала українська компанія

У четвер, 24 листопада, новостворена українська компанія MI Crow за 74 млн злотих (приблизно 756 млн грн) придбала збанкрутілого польського виробника тракторів Ursus. Польський сайт Tygodnik Poradnik Rolniczy повідомив, що це була третя спроба продати Ursus, оскільки на попередніх торгах не було учасників. Через це ціна на компанію знизилася на 40% – зі 125 млн злотих до 74 млн злотих.

Українська компанія MI Crow придбала виробничі потужності та нерухомість в Доброму Мясті (Ольштинський повіт) та Любліні, у містах Закрочим та Бядашка. У її власність також переходить документація на науково-дослідні проєкти Ursus, машини та обладнання, склади та право на використання торгової марки Ursus.

Зазначимо, що компанія MI Crow, яка придбала Ursus, зареєстрована 1 липня 2024 року. Її статутний капітал становить 50 тис. злотих. Співвласниками бізнесу є громадянка Польщі Божена Гловацька та Олег Крот, який одночасно є гендиректором. Олег Крот – це київський підприємець, який є одним з керівників холдингу технологічної експертизи підприємств Techiia. У 2023 році Forbes оцінював вартість ІТ-холдингу Techiia у 300 млн доларів. Однак Олег Крот і ще один співзасновник бізннесу Юрій Лазебніков називали іншу суму – 800 млн доларів.

На сайті компанії Techiia йдеться, що Олег Крот разом з партнером Юрієм Лазебніковим заснував понад 10 міжнародних бізнесів у галузях ІТ, кіберспорту, медіа, будівництва, легкої промисловості тощо. Тому для Крота машинобудівна галузь стала новою. У ЗМІ можна знайти безліч згадок про Олега Крота як мецената та волонтера. У вересні 2022 року Крот та Лазебніком стверджували, що задонатили для ЗСУ понад 2 млрд грн. Однак ця інформація викликала сумнів. Forbes писав, що немає документальних підтвержень витрат, «видимі» доходи холдингу є приблизно такими ж як і заявлена сума допомоги.

У коментарі для Tygodnik Poradnik Rolniczy Божена Гловацька розповіла, що наразі розробляє план розвитку для Ursus, а гендиректор Олег Крот незабаром презентує його у Любліні.

«Наша компанія готова взяти на себе зобов'язання відродити цього промислового гіганта, зберігаючи при цьому його унікальну спадщину і багаторічні традиції у виробництві сільськогосподарської техніки», – повідомляють в MI Crow.

Компанія планує зберегти всі робочі місця, найняти нових працівників та збільшити виробничі потужності.

Додамо, що Ursus є найстарішим у Польщі виробником сільськогосподарського обладнання. Компанія виникла у Варшаві 1893 року як «Спеціальна фабрика арматур», а з 1902 року вона має назву Ursus. Починаючи з 2016 року продажі тракторів щороку почали зменшуватися. У 2020 році компанія отримала збитки розміром 58 млн злотих. Вже у липні 2021 року Окружний суд у Варшаві визнав Ursus банкрутом.