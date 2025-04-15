Кожна школа сама визначає дату закінчення шкільного навчального року

Центр протидії дезінформації спростував чутки у соцмережах про нібито спеціальну постанову Кабміну, яка скорочує літні канікули у школах. Про це 15 квітня повідомила НУШ.

У неперевіреній інформації посилаються на постанову Кабінету міністрів України, за якою навчальний рік триватиме до 30 червня і, відповідно, школярі матимуть лише два місяці канікул влітку.

«Однак у Центрі протидії дезінформації спростували ці чутки і наголосили, що жодного законодавчого акту, який би обмежував тривалість канікул, не існує», – пише НУШ.

У Центрі зазначили, що, відповідно до постанови Кабміну, яка регулює освітній процес в умовах воєнного стану, ухваленої в липні 2024 року, навчальний рік може тривати до 30 червня 2025 року. Водночас Міністерство освіти і науки України пояснило: структуру, тривалість і форму організації навчального процесу кожен заклад середньої освіти визначає індивідуально.

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Згідно із законом України «Про повну загальну середню освіту», навчальні заклади мають право самостійно визначати тривалість канікул, однак відпочинок не може бути коротшим ніж 30 календарних днів. Тому деякі школи справді можуть продовжити навчання до кінця червня – для компенсації освітніх втрат, психоемоційного стану учнів, безпекової ситуації та інших чинників.