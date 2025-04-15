Будівництво АЕС «Белене» призупинили у 1990 році

Болгарія не продаватиме Україні два ядерні реактори російського виробництва для добудови Хмельницької атомної електростанції (ХАЕС). Про це у вівторок, 15 квітня, повідомив віцепрем’єр-міністр Болгарії Атанас Зафіров, пише агентство BTA.

За його словами, після перемовин з партнерами по Раді спільного управління, а також з лідером правоцентристської партії GERB Бойко Борисовим було досягнуто домовленості не продавати два реактори ВВЕР-1000, які раніше призначалися для болгарської АЕС «Белене».

«Ми разом підтримали цей надзвичайно важливий стратегічний вибір», - сказав Зафіров, додавши, що ці реактори не продаються, а є ключовим активом для Болгарії та частиною її енергетичної незалежності.

Оновлено о 21:42. У міністерстві енергетики України повідомили «Суспільному», що не отримували офіційної позиції уряду Болгарії щодо цього питання, тому «будь-які коментарі є передчасними».

«Україна зацікавлена в придбанні обладнання для добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС відповідно до рішення Верховної Ради. Добудова Хмельницької АЕС – важливий проєкт для енергетичної безпеки України. Ми переконані, що угода щодо купівлі обладнання є взаємовигідною для обох країн», – ішлося у відповіді відомства.

Нагадаємо, у 2023 році Болгарія розпочала переговори з Україною про продаж обладнання АЕС «Белене», будівництво якої було призупинене у 1990 році через труднощі з фінансуванням і протестами населення. Україна планувала використати два російські реактори для розширення Хмельницької АЕС у Нетішині.

У квітні 2024 року Кабінет міністрів схвалив добудову енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС, аби компенсувати енергетичні потужності, втрачені через окупацію Запорізької АЕС. Після поновлення роботи на третьому та четвертому енергоблоках, які зараз готові на 75-80% і 25-30% відповідно, і будівництва п’ятого та шостого – Хмельницька АЕС могла стати найбільшою в Європі.

На початку лютого 2025 року Верховна Рада підтримала правку, що передбачає закупівлю НАЕК «Енергоатом» у Болгарії двох ядерних реакторів. Уже 13 березня президент Володимир Зеленський підписав цей закон.

За даними «Наших грошей», Болгарія купила реактори ВВЕР-1000 у Росії для АЕС «Белене» за приблизно 600 млн доларів. Однак фінансові консультанти з Mazars провели дооцінку, після якої вартість продажу реакторів Україні підвищили до 1,1 млрд доларів. У лютому «Енергоатом» замовив перерахунок кошторису для будівництва нових блоків.