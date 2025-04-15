У вівторок, 15 квітня, мешканці Винник повідомили в поліцію про дивні звуки з покинутої садиби. На виклик приїхала капітанка поліції Анна Мороз, яка виявила в купі будівельного сміття на подвір’ї травмовану козулю, що не могла встати. Поліцейська напоїла тварину, накрила її ковдрою та звернулася у львівську «Домівку врятованих тварин», працівники якої допомогли доправити козулю у ветклініку. Як повідомляє пресслужба поліції Львівщини, життю козулі вже нічого не загрожує, після лікування вона зможе повернутися в дику природу.