У випуску коротко і відверто про найважливіші теми понеділка, 31 травня:

Справа Сергія Стерненка завершилася виправданням активіста в апеляційному суді. За день до цього тисячі українців у Львові, Києві та інших містах вийшли на вулиці вимагати справедливості.

Більше тисячі осіб вакцинували від ковіду за вихідні на стадіоні «Львів Арена». Дізнаємось, чи можна вважати це успіхом масової кампанії зі щеплень.

У Брюховичах знову крадуть землю біля лісу. Оборудку на 20 мільйонів гривень виявила Служба Безпеки України. Довідаємось деталі цієї справи.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».

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