«Чорне і біле» з Андрієм Дроздою
Відверто про головні новини Львова за 31 травня
У випуску коротко і відверто про найважливіші теми понеділка, 31 травня:
- Справа Сергія Стерненка завершилася виправданням активіста в апеляційному суді. За день до цього тисячі українців у Львові, Києві та інших містах вийшли на вулиці вимагати справедливості.
- Більше тисячі осіб вакцинували від ковіду за вихідні на стадіоні «Львів Арена». Дізнаємось, чи можна вважати це успіхом масової кампанії зі щеплень.
- У Брюховичах знову крадуть землю біля лісу. Оборудку на 20 мільйонів гривень виявила Служба Безпеки України. Довідаємось деталі цієї справи.
Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».
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