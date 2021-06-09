У випуску коротко і відверто про найважливіші теми середи, 9 червня:

Чотириповерховий самобуд знайшовся біля озера у Брюховичах. З’ясуємо, як мерія Львова збирається боротися зі злісними порушниками законів.

А на вул. Малоголосківській у районі активного будівництва виявили нелегальний піщаний кар’єр. Забудовна фірма, яка його використовувала, належить депутатові міської ради. Дізнаємось, яку політичну партію він представляє. Спойлер: «Європейську солідарність».

Хто з мерів українських міст має найбільшу зарплату, а хто змушений бідувати і перебиватися сухарями? Порівняємо офіційні доходи міських голів в Україні.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter