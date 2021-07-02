У випуску коротко і відверто про найважливіші теми п'ятниці, 2 липня:

Хто забудовує ринок біля стадіону «Україна» і чому мешканці цього району виступили проти будівництва. Дізнаємось, як минула зустріч людей з головним архітектором Львова Антоном Коломєйцевим.

Львівська мерія заявила, що мережа супермаркетів «Близенько» ухиляється від сплати податків. З’ясуємо деталі цієї ситуації.

У Львівській обласній раді ініціюють звільнення начальника Держгеокадастру Львівщини Андрія Кавецького. Кажуть, його відомство непрозоро роздає земельні ділянки. Обговоримо, чому обласні депутати лише тепер дозріли до боротьби з корупцією та схемами дерибану землі.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.

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