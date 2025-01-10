Почорніння на листі зазвичай з’являється, коли спатифілум неправильно поливають

Спатифілум – один з найбільш улюблених сортів домашніх рослин, відомий своїм блискучим зеленим листям та ніжними квітами. Однак одна з поширених проблем, з якою стикаються багато власників цієї рослини – це почорніння на кінцях листя. Prostoway розповідає про те, які помилки у догляді призводять до почорніння кінчиків листя у спатифілума.

Почорніння на листі зазвичай з’являється, коли спатифілум неправильно поливають. Про нього є думка, що він дуже любить, коли його рясно поливають водою. Частково це правда, але заливати постійно водою його не треба.

Рослина сама підкаже, коли їй потрібен полив. Якщо у спатифілума опускається листя, це сигнал, що він потребує води. В усіх інших випадках краще зачекати.

Крім того, звичайний полив можна замінити іншою водною процедурою – теплим душем. Така процедура буде навіть кращою для цієї рослини. Дотримуйтесь правильного водного режиму для спатифілума й в нього не буде проблем з чорними кінчиками.