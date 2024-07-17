Балет «Тіні забутих предків» написав композитор Іван Небесний

Фестиваль-премія «Гра» оголосив шортліст 2024 року. Для того, щоб його сформувати експерти премії протягом п’яти місяців переглянули 35 вистав з 10-ти міст. До короткого списку увійшли вистави театру Лесі Українки, театру опери та балету ім. С. Крушельницької та дві вистави театру ім. Марії Заньковецької. Про це йдеться на Facebook-сторінці премії.

У лонгліст потрапили також львівські вистави «Земля» (Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької), «Мольєр. Анатомія» (Львівський академічний молодіжний театр імені Леся Курбаса), «Джереґеля. ВеснянОчки» (Перший академічний український театр для дітей та юнацтва), «САД Божественних Пісень. Розмова птахів» (муніципальний театральний, художньо-дослідницький та освітній центр «Слово і голос»), «Сто перших слів» (Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки). Загалом Львів представив 9 вистав, посівши за їх кількістю друге місце після Києва (14 вистав).

Шортліст фестивалю-премії «Гра»-2024

За найкращу драматичну виставу

«Візит» (Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка)

«Вороги. Історія любові» (Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької)

За найкращу камерну виставу (до 150 глядачів)

«1900-й. Легенда про піаніста» (Одеський академічний музично-драматичний театр імені В. Василька);

«Довірливі розмови» (Український малий драматичний театр);

«Клуб «Зневіра» (ГО «Мистецька Майстерня Драбина», Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки);

«Кортес» (Київський академічний театр «Золоті ворота»);

За найкращу виставу для дітей

«Жираф Монс» (Харківський державний академічний театр ляльок ім. В. А. Афанасьєва);

За найкращу музичну виставу у жанрі опери/оперети/мюзиклу

«Піноккія» (Культурно-мистецька фундація «DUSHA|UA», Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва);

«Тигролови» (Київський національний академічний театр оперети);

За найкращу танцювальну виставу і виставу фізичного театру

«Косачка» (ФОП Лопата Юлія Сергіївна);

«Тіні забутих предків» (Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької);

За найкращу виставу на перетині театральних жанрів, мистецького синтезу і перформативних форм

«Веселка на Салтівці» (Театр «Нафта»);

«Дзяди» (Івано-Франківський національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка);

За найкращу виставу-рефлексію на події російсько-української війни