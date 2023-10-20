Вікенд у Львові насичений прем’єрами. У театрі імені Заньковецької відкривається нова сцена, а у театрі «Воскресіння» покажуть нове прочитання культової п’єси. Розповідаємо докладно.

«Доця» на «Стриху»

У театрі імені Марії Заньковецької 21 жовтня відкриється нова експериментальна сцена «Стрих». Її відкриють прем’єрою вистави «Доця», за одним із найвідоміших сучасних українських романів про анексію Донбасу

Для Соломії Кирилової роль Доці стала першою на сцені театру Заньковецької (фото Єлизавети Власенко/Facebook Соломії Кирилової)

У театрі обіцяють, що сцена стане майданчиком для неформатних та експериментальних постановок. Першою такою виставою стане «Доця» за романом сучасної української письменниці Тамари Горіха Зерня. Авторка отримала за книгу Національну премію України імені Тараса Шевченка.

Сцена «Стрих» розміщена у мансардному приміщенні над головним входом та фойє театру. Локація має тривалу історію: це колишня студія для навчання молоді. Тривалий час вона була непридатна для репетицій та показів, а зараз стає поверненням робочого майданчика.

«Театр імені Марії Заньковецької – це класичний сценічний простір, але нам потрібна була якась альтернатива. І мені дуже хотілось, щоб був такий майданчик, де можна б було показувати, в першу чергу, сучасну українську прозу і драматургію. Так з’явився Стрих! Першою ми плануємо поставити трилогію за сучасною українською прозою – це вистави “Доця” за романом Тамари Горіха Зерня, “Я, “Побєда” і Берлін” Кузьми Скрябіна і “Депеш Мод” Сергія Жадана», – зазначив в. о. генерального директора-художнього керівника театру Максим Голенко.

У головній ролі актриси Олександра Люта та Соломія Кирилова. Важливою складовою є музичне оформлення вистави, що втілив Олег Мишловський. Серед команди постановників: сценографка Юлія Заулична, хореограф Денис Григорук, художник світла Руслан Березовий.

Виставу «Доця» присвячено пам’яті Майї Гарбузюк, професорці, докторці мистецтвознавства, в.о. декана факультету культури і мистецтв ЛНУ ім. Івана Франка, яка передчасно пішла з життя цього року.

Вхід на сцену Стрих – праворуч від головного входу до театру, вул. Лесі Українки 1. Вхід передбачений лише сходами. Найближчі вистави 21, 22 та 28 жовтня.

Фольк-містерія «Коло»

На початок нового 79-го «Українського» сезону Львівський театр ляльок підготував прем’єру - тіньову фольк-містерію «Коло». Це вистава для дорослої аудиторії, але її можна дивитися і з дітьми. Вона створена жінками та розказує жіночу історію пошуку сили в собі. Часто в найтяжчу мить життя жінка залишається наодинці зі своєю бідою.На жаль, в нашій історії циклічність жіночих доль не важко розгледіти.

У виставі поєднано танець, кольорову графіку театру тіней та пісні. Ці засоби доповнюють одне одного і водночас перетягують на себе акцент. Завдяки образам традиційних обрядів циклу року вдалося розказати історію життя однієї жінки та тисяч українських жінок водночас.

Львівський театр ляльок представляє тіньову фольк-містерію «Коло» (фото Яна Гали)

Під звуки обрядових пісень автори тіньової вистави оживляють прадавні образи традиційного Річного циклу, Великого Кола. Показують як ми з’являємося на світ, ростемо, закохуємось, одружуємось, помираємо… І разом з ним народжуємося знову.

Музику до вистави створила львівська виконавиця Марічка Чічкова. Режисерка – Уляна Мороз, художниця – Олександра Беземська, костюми – Ольга Задибчук, балетмейстерка – Юлія Скиба. Актори: Софія Мокрик, Наталія Дяченко, Анна Назаревич, Христя Гаврилюк, Ірина Остюк, Таня Лубенець, Анжела Семчук/ Маряна Бовцайло.

Найближчі вистави 21 жовтня та 4 листопада.

Рок-«Урок»

У театрі «Воскресіння» відбулась прем’єра вистави за відомою п’єсою Ежена Йонеско «Урок» (на головному фото).



Драматург стверджував, що його п’єси попереджають людей про небезпеку в якій люди ризикують опинитись. Ситуації, характери і діалоги його п’єс слідують скоріше образам і асоціаціям, це не сюжетний театр. Автори вистави виводять на перший план боротьбу, яка відбувається між демократичним, цивілізованим світом і тоталітаризмом.

У п’єсі є три головні персонажі: вчитель, учениця, служниця. В образі вчителя ми побачимо тирана, божевільного диктатора. Служниця ж представлена в трьох образах, які уособлюватимуть слуг будь-якого режиму: військовий комплекс, пропаганда-медіа і коханка. У виставі задіяний рок-гурт театру «Воскресіння», який виступатиме ще одним персонажем.

Режисеркою вистави та сценографкою є Алла Федоришина. У ролі вчителя – Петро Микитюк. Музичний супровід: гурт «Sunflowers» Найближчі вистави 22 та 28 жовтня.

Про війну, любов, дружбу та зраду

До Львова 22 жовтня приїде вистава театру Ampulka.ua «Чуваки не святкують, або Ukrainian». Це вистава про війну з Росією та зміни в українському суспільстві за останніх кілька років. Хоча в центрі сюжету – не сама війна, а життя одного українця, який розповідає про свої дитинство і юність в Конотопі, а також про війну, любов, дружбу та зраду одночасно. Вистава відбудеться на сцені Львівського театру ім. Лесі Українки.

Руслан Горовий вперше зіграв на сцені (фото Ampulka.ua)

П'єса написана за творами сучасного письменника, заслуженого журналіста України, телевізійного режисера, музиканта Руслана Горового. Музика та слова пісень, що звучать в саундтреку постановки, – теж його. Це не перша вистава за його творами, проте вперше автор сам грає на сцені. Його партнером є Дмитро Усов, актор Одеського українського театру ім. Василька, київських Дикого театру та Театру на Липках.

Режисер вистави – Максим Голенко, сьогоднішній в.о. художнього керівника театру ім. Марії Заньковецької. Сценографія та костюми – Леся Головач, художник — відомий плакатист Нікіта Тітов.

У виставі використовується ненормативна лексика.

Танці під час грози

Якщо не хочеться виходити з дому, але хочеться водночас подивитись щось цікаве, то є варіант й на такий випадок.

ТанцТеатр «Життя», відомий переможним виступом на «Євробаченні-2004» із Русланою та сольними проектами «Ремінісценцій.UA», «Етноеволюція» та «ДНК» до 37-ї річниці творчості створив відео «Після грози». Гасло проекту: «Сенс життя не в тому, щоб чекати, коли закінчиться гроза. А в тому, щоб вчитися танцювати під дощем».

Новою роботою театрвідзначив свій 37-й день народження (фото театру «Життя»)

Відео «Після грози» – це історія про будні танцювального колективу в часі великої війни. Про те, як творча команда уже 37 років відчуває ритм серця партнера і творить «синхрон» не лише у танці, а й поза сценою – у щоденному житті. Не зважаючи на дощі, грози, революції, війну...

Цікаво, що у відео використані архівні кадри, які зняв відомий режисер Олесь Санін для кліпу Руслани. Тоді танцюристи «Життя» знімалися в екстремальних умовах – вночі наскрізь мокрими при 12-градусній температурі.

Переглянути нову відеороботу від ТанцТеатру «Життя» «Після грози» можна за посиланням.