Ігор Мазепа разом із партнерами не видобуватиме газ на Львівщині

Інвестиційна група Concorde Capital вийшла із газовидобувного проєкту у Львівській області. Засновник групи Ігор Мазепа разом із бізнесовими партнерами Іваном Олійником та Олегом Ведмедем залишили проєкт із видобування вуглеводнів на Майницькій площі неподалік Самбора. Розвідані запаси газу там оцінювали у 748 млн м3.

Як повідомив профільний сайт NADRA.info із посланням на ухвалу Господарського суду міста Києва, наприкінці січня завершилася суперечка між ТОВ «Села Енерджи» і ТОВ «Навігатор Комплект», що тривала з 2023 року.

На початку 2021 року компанія Ігоря Мазепи і партнерів ТОВ «Села Енерджи» за 1,8 млн доларів США купила у ТОВ «Навігатор Комплект» компанію ТОВ «Навігатор Майницьке», яка на підставі спецдозволу до 2036 року мала право користуватися газоносною площею Майницька поблизу Самбора.

Згодом між учасниками угоди виник конфлікт: покупець заявив, що запаси газу на родовищі менші від задекларованих продавцем, тож просив внести зміни до угоди з купівлі-продажу, а саме скоригувати вартість корпоративних прав. Натомість продавець стверджував, що покупець не хотів добурювати родовище і платити так званий бонусний платіж, тому просив суд стягнути з покупця 100% ТОВ «Навігатор Майницьке».

Конфлікт набув розголосу, супроводжувався обшуками та гучними заявами, після чого в травні 2024 року сторони почали перемовини, зрештою суперечку було врегульовано у мирний спосіб поза судом.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, наприкінці січня 2025 року ТОВ «Села Енерджи» повернула 100% ТОВ «Навігатор Майницьке» компанії «Навігатор Комплект», відтоді кінцевим бенефіціарним власником «Навігатор Майницьке» є Олег Токар.

Майницьке газове родовище розташоване неподалік Самбора і є частиною Залужанського газоконденсатного родовища. Розвідані запаси газу раніше оцінювали у 748 млн м3, а загальний потенціал родовища – у 12,1 млрд м3.

У жовтні 2022 року Мазепа розповідав у інтерв’ю Forbes, що його газовий бізнес ще не вийшов на промислове виробництво. «Однією з проблем є відсутність в Україні належної компетенції у місцевого персоналу. Західні компанії, які приносили знання та технології в Україну, не пускають сюди своїх фахівців та не завозять обладнання через війну», – стверджував він.