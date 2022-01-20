Шевченківський суд Києва скасував заборону на проведення операцій зі сплати податків і виплати заробітної плати працівникам «ArcelorMittal Кривий Ріг». Водночас, решта раніше арештованих у межах розслідування щодо рентних платежів по видобутку руди рахунків залишаються заблокованими.

Про відновідне рішення суду повідомила прес-служба компанії 20 січня. Раніше Офіс генпрокурора наполягав на тому, що заблокований рахунок не використовується для виплати зарплати, однак після звернення підприємства суд переглянув рішення та розблокував рахунок для сплати податків та виплати зарплати.

Однак попри це, як наголошує компанія, решта арештованих рахунків «ArcelorMittal Кривий Ріг» досі залишаються заблокованими.

Зазначимо, що про заблоковані рахунки «ArcelorMittal Кривий Ріг» стало відомо 5 січня. Їх арештував Офіс генпрокурора спільно Шевченківський суд Києва у межах розслідування щодо рентних платежів по видобутку руди.

Саму справу Офіс генпрокурора та СБУ порушили проти одного із керівників компанії ще 17 листопада 2021 року. За даними слідства, він начебто вносив неправдиві відомості до офіційних документів стосовно нарахування плати за користування надрами двох родовищ залізних руд.

Сама ArcelorMittal назвала ці звинувачення безпідставними, а саму справу – політичним тиском. Компанія також заявила, що юридичних підстав для блокування рахунків підприємства відсутні, оскільки звинувачення висуваються фізичній особі, а не ArcelorMittal.