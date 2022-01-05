Офіс генерального прокурора України спільно із Шевченківським судом Києва заблокували кошти на рахунках «ArcelorMittal Кривий Ріг».

Рахунки заблокували 4 січня, повідомляє прес-служба компанії. За їхніми словами, представники прокуратури звернулися до українських банків з вимогою виконати ухвалені 30 листопада 2021 року судом рішення щодо накладення арештів на рахунки підприємства.

Кошти заблокували у межах розслідування щодо рентних платежів по видобутку руди, уточнює LIGA.net. Саму справу Офіс генпрокурора та СБУ порушили проти одного із керівників компанії ще 17 листопада. За даними слідства, він начебто вносив неправдиві відомості до офіційних документів стосовно нарахування плати за користування надрами двох родовищ залізних руд.

Сама ArcelorMittal назвала ці звинувачення безпідставними, а саму справу – політичним тиском. Компанія також заявила, що юридичних підстав для блокування рахунків підприємства відсутні, оскільки звинувачення висуваються фізичній особі, а не ArcelorMittal.

Компанія також нагадала, що 4 листопада 2021 року Окружний адміністративний суд підтримав позицію ArcelorMittal і відхилив порушений Державною податковою службою цивільний позов проти компанії стосовно розрахунку ренти. Підприємство також заявило, що вже подала апеляцію до податкових органів.