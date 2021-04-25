Запорізька теплова електростанція (ТЕС), яка входить до холдингу ДТЕК олігарха Рінат Ахметова порушує законодавство в сфері виробництва електроенергії – це може дестабілізувати енергетичну систему України. Про це йдеться в листі заступника голови СБУ Сергія Андрущенка до уряду, повідомляє LIGA.net.

В листі зазначено, що за останні 12 років на Запорізькій ТЕС сталися чотири аварійних відключення енергоблоків, через які на електростанції повністю або частково зупинялося виробництво електроенергії.

Причини аварій вивчала спеціальна комісія, до якої ввійшли представники ТЕС, Держенергонагляду та Укренерго. Вона виявила на електространції низку проблем, які впливають на надійність її роботи, зокрема:

недоліки проектної схеми електричних з’єднань з підстанцією Запоріжжяобленерго;

застаріле і ненадійне обладнання на ТЕС і запуск на електростанції після капітального ремонту енергоблоку №2 з порушенням правил технічної експлуатації.

Через це комісія рекомендувала Запорізькій ТЕС нібито реконструювати ряд своїх об’єктів. Утім, як йдеться в листі, «фактично жоден з них не доведений до реального втілення».

СБУ рекомендувала уряду доручити Міністерству енергетики розробити проект модернізації та реконструкції Запорізької ТЕС. Відомство вважає, що «це не дасть дестабілізувати стійкість енергосистеми країни і завдасть шкоди об'єктам критичної інфраструктури».

Водночас прес-служба ДТЕК в коментарі LIGA.net заявила, що не погоджується із позицією СБУ. Мовляв, всі ремонти та реконструкції на Запорізькій ТЕС, які визначила комісія, були виконані.

Холдинг вважає, що аварійне відключення цього відбулося через коротке замикання на підстанції «Луч» Запоріжжяобленерго. Про це також ніби йдеться в акті розслідування комісії.

ДТЕК також вважає, що без аналізу та усунення першопричин подібні наслідки запобігти в майбутньому неможливо, а «енергобезпека країни залежить не лише від Запорізької ТЕС, але і від інших учасників ринку».

Нагадаємо, що останній такий випадок на Запорізькій ТЕС трапився в лютому 2021 року. Тоді через аварійне відключення блоків жителі міст Енергодар та Дніпрорудне на дві години залишилися без світла та води.