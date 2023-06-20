За словами Данілова, показники знищення російської техніки досягли чи не максимального рівня від початку війни

Українські захисники одночасно ведуть як наступальні, так і оборонні дії, пріорітетом яких є передусім «артилерійське знекровлення» російських окупаційних військ. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

Він зазначив, що загарбники активізували бойові дії на Сході в Донецькому операційному районі, підтягуючи резерви, в першу чергу, з повітряно-десантних військ.

«Мета – повне захоплення Донецької і Луганської областей і відтягування сил та засобів СОУ від інших напрямків», – зазначив секретар РНБО. Крім того, ворог концентрує додаткові сили на Півдні, вибудовуючи, як мінімум, трирівневу систему фортифікації з проведенням безпрецедентного за масштабами мінування територій на найбільш критичному для себе Купянсько-Лиманському напрямку з метою убезпечення створення умов з перерізання так званого сухопутного коридору в Крим.

При цьому, Сили оборони крок за кроком просуваються вперед до визначених верховним командуванням цілей, маючи одним із своїх головних пріоритетів збереження життя військовослужбовців і цивільного населення. Данілов наголосив, що українські Сили опору на тимчасового окупованих РФ територіях виконують безцінну і надважливу роботу, готуючи сприятливі умови для подальшої бойової роботи наших захисників.

«Одним із головних пріоритетів СОУ на цей час є передусім "артилерійське знекровлення" російських окупаційних військ, максимальне знищення артилерійських та інших систем вогневого ураження та їх розрахунків для розчищення театру бойових дій для операцій СОУ. Знищення російських пунктів управління, складів боєприпасів, палива, продовольства, маршрутів забезпечення», – повідомив Данілов.

Він уточнив, що така робота українськими захисниками виконується на відмінно. Показники знищення ворожої техніки досягли чи не максимального рівня з моменту початку війни.