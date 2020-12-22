Оператор фіксованого зв'язку та цифрових послуг «Датагруп» купить 100% акцій телекомунікаційного провайдера Volia. Про це 22 грудня повідомили у прес-службі «Датагруп».

Зазначається, що «Датагруп» домовилась купити всі 100% акцій групи компаній Volia. Суму угоди не розголошують, утім її погодив фонд EEGF II Horizon Capital, якому належить понад 96% компанії «Датагруп». Угоду ще мають погодити українські регуляторні органи, зокрема Антимонопольний комітет.

«Злиття компаній "Датагруп" та Volia дозволить нам створити операційну синергію, інвестувати в модернізацію наших мереж, продовжувати надавати високоякісні послуги нашим клієнтам та відкриє більше можливостей для наших співробітників. Кожна компанія обслуговує різні сегменти ринку: "Датагруп" є лідером B2B-сегмента (постачає послуги компаніям – ред), лише 15 % доходів якої приносить B2C (постачання послуг безпосередньо споживачу – ред), тоді як Volia – лідер у сегменті B2C, що отримує менш ніж 5% своїх доходів від B2B-клієнтів», – розповів гендиректор та акціонер «Датагруп» Михайло Шелемба.

За його словами, після об’єднання бізнес генеруватиме понад 130 мільйонів доларів виручки та 50 мільйонів доларів EBITDA з одним із найнижчих коефіцієнтів заборгованості серед великих телекомунікаційних компаній у регіоні Центральної та Східної Європи. Водночас у Volia сподіваються, що злиття двох компаній дозволить впровадити нові технології та поліпшити стандарти корпоративного управління.

Зазначимо, що «Датагруп» є великим українським оператором фіксованого зв’язку в корпоративному та оптовому сегментах, що співпрацює з 200 найбільшими українськими компаніями і 93% банками. Volia – провідний провайдер телекомунікацій і контенту, що надає послуги аналогового та цифрового, HD і 4K телебачення, а також інтерактивного телебачення, швидкісного інтернету.