ДБР арештувало понад 200 млн грн екс-нардепа з оточення Януковича
За даними ЗМІ, йдеться про регіонала Миколу Янковського
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Державне бюро розслідувань (ДБР) арештувало понад 200 млн грн активів колишнього народного депутата України від «Партії регіонів», наближеного до сім’ї колишнього президента-втікача Віктора Януковича – Миколи Янковського.
Як розповіли у ДБР, екс-регіонал спільно з оточенням президента-втікача «відмивав» та легалізовував за кордоном доходи, отримані від оборудок на одному з потужних концернів Донеччини.
«Після створення Росією терористичної організації ДНР зловмисник зберіг фактичний контроль над фармацевтичним виробництвом та співпрацював з окупаційною адміністрацією. Він зареєстрував компанію в тимчасово окупованій Горлівці, мером якої став його колишній охоронець», – розповіли у Бюро.
Як наслідок йому вдалося акумулювати на депозитних рахунках, відкритих в українських банках 203,4 млн грн, що мають сумнівні та непідтверджені джерела походження. Кошти можуть бути пов’язані із російським капіталом та використовуватись для фінансування агресії держави-терориста Росії.
ДБР встановило ці рахунки та вжило відповідних заходів для арешту активів.
Правоохоронці не називають ім’я екс-нардепа, за даними журналістів «Української правди», мова йде 77-річного Миколу Янковського, який був депутатом Верховної Ради з 3 по 6 скликання, з 1998 по 2012 рік. (5 і 6-го – від «Партії регіонів»).
Своєю чергою, в Офісі Генпрокурора повідомили, що здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом фінансування дій, спрямованих на повалення конституційного ладу України, а також виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України.
«Здійснюючи господарську діяльність, він співпрацював з окупаційною адміністрацією держави-агресора на шкоду національній безпеці України. Сплачуючи податки та наповнюючи бюджет псевдореспубліки, екснардеп фактично надавав фінансову допомогу незаконним збройним формуванням, які контролюються РФ, в умовах ведення бойових дій проти України», – наголошують в Офісі генпрокурора