Колишній прем’єр-міністр України Микола Азаров звернувся до Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) з вимогою скасувати санкції, які проти нього ввела Рада національної безпеки і оборони України (РНБО), повідомила в п’ятницю, 31 грудня, прес-служба ОАСК.

Азаров після перемоги Революції гідності у 2014 році втік до Росії. Проти нього в Україні розслідується низка кримінальних справ. У березні цього року РНБО запровадила персональні санкції проти прем’єра-втікача і колишніх високопосадовців часів Януковича.

Як очікують у Державному бюро розслідувань, заочний арешт Азарова дозволить Україні звертатися із запитами щодо його екстрадиції, а також ініціювати спеціальне досудове розслідування, зазначає «Радіо Свобода».

Азаров у своєму позові вимагає зобов’язати Службу безпеки України внести до Ради національної безпеки та оборони пропозиції щодо скасування санкцій, а від РНБО – ухвалити рішення про відміну обмежувальних заходів проти нього.

«Наразі суд вирішує питання відкриття провадження в адміністративній справі», – йдеться в повідомленні Окружного адмінсуду.

Напередодні Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом екс-президента України Віктора Януковича до Верховної Ради. У ньому він оскаржує постанову Верховної Ради від 2014 року про його самоусунення з посади президента.