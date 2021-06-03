Львів'янин Андрій Протасевич загинув від рикошету кулі на Яворівському полігоні

Слідчі ДБР оголосили підозру командиру бойової машини, причетному до загибелі 35-річного бійця 24 окремої механізованої бригади, львів'янина Андрія Протасевича. Трагедія сталася під час навчань на Яворівському полігоні майже п'ять років тому, але підозру у цій справі оголосили лише зараз.

«Слідство встановило, що командир не забезпечив дотримання вимог безпеки під час стрільби екіпажем. Він не керував вогнем бойової машини, не вів спостереження, в якому напрямку ведеться вогонь. Це призвело до того, що навідник здійснив постріл в напрямку руху іншого бойового екіпажу. Куля влучила у башту БМП-2 та смертельно поранила у шию сержанта-контрактника», – йдеться у повідомленні Територіального управління ДБР у Львові, поширеному у четвер, 3 червня.

Командира бойової машини підозрюють у недбалому ставленні до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 425 КК України). Йому загрожує позбавлення волі на строк до семи років.

Окрім того, у справі загибелі бійця Андрія Протасевича судять навідника бойової машини. Йому раніше оголосили підозру через порушення правил поводження зі зброєю, що призвело до смерті потерпілого (ч. 2 ст. 414 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років.

Трагедія на Яворівському полігоні сталася 16 вересня 2016 року близько 22:00 під час проведення планових нічних занять з вогневої підготовки – стрільби з БМП-2 у русі.

Екіпаж однієї з БМП помилково обстріляв іншу БМП, сприйнявши бортові вогні за вогні, що підсвічують ціль. Унаслідок пострілу було поранено командира БМП сержанта Андрія Протасевича. Він помер під час евакуації в автомобілі швидкої допомоги.