Загиблому на полігоні старшому солдату було 40 років

У четвер, 28 січня, через порушення техніки безпеки на одному з загальновійськових полігонів загинув український військовослужбовець. Про це повідомила прес-служба оперативного командування «Північ».

«При буксуванні військової техніки стався наїзд на військовослужбовця. Механік-водій МТ-ЛБ (багатоцільовий транспортер-тягач. - Ред.), що буксирувався, в умовах обмеженої видимості бойової машини, не зміг пересвідчитись у відсутності людей перед машиною і почав рух, в результаті чого спричинив тяжке травмування військовослужбовця та його смерть», – йдеться у повідомленні.

Загиблий – старший солдат Анатолій Мельник, 1981 року народження, сумчанин. У нього залишилася дружина, теж військовослужбовець – вони служили разом, в одній бригаді.

«Трагічності ситуації додає той факт, що лише два тижні тому у всіх військових частинах оперативного командування «Північ» пройшли навчання з техніки безпеки та інструктажі особового складу», – йдеться у повідомленні.

Командувач оперативного командування «Північ» призначив розслідування цього випадку. Попередньо встановлено, що було порушено заходи безпеки з необережності. Слідство триває, і про його висновки Командування обіцяє повідомити додатково.