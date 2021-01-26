Внаслідок обстрілів з боку російських окупантів українських позиції поблизу Попасної, що у Луганській області, один із військових ЗСУ дістав поранення, його стан важкий. Про це повідомила Українська делегація для участі в ТКГ у вівторок, 26 січня.

«Близько 19.00 внаслідок обстрілу противником наших позиції в районі Попасна отримав поранення один військовослужбовець Збройних Сил України. Йому надано медичну допомогу, стан важкий», – йдеться у повідомленні.

Україна направила відповідну ноту до СММ ОБСЄ.

Нагадаємо, 21 січня снайпер російських бойовиків застрелив Олександра Отрєп’єва – старшого матроса, військовослужбовця 36-ї окремої бригади морської піхоти. Це була друга бойова втрата України від початку року. Першим у цьому році в зоні ООС загинув солдат Олег Андрієнко. Це сталося 11 січня.