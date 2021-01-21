В четвер, 21 січня, у зоні проведення операції Об’єднаних сил снайпер бойовиків застрелив українського військового, повідомило Командування морської піхоти.

«Збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню і відкрили вогонь зі снайперської зброї в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”. Внаслідок обстрілу позицій українських захисників загинув один військовослужбовець Об’єднаних сил», – сказано в повідомленні.

Біля якого саме населеного пункту загинув солдат — не повідомляється, жодних подробиць про нього наразі також немає.

Загибель українського військового не потрапила у вечірнє зведення від прес-центру ООС, а, отже, ймовірно це сталося після 17:00.

Додамо, що це – друга бойова втрата України від початку року. Першим у цьому році в зоні ООС загинув солдат Олег Андрієнко. Це сталося 11 січня.