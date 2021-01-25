Внаслідок обстрілу російськими окупантами українських позицій поблизу населеного пункту Золоте, що в Луганській області, дістав поранення боєць ЗСУ. Йому надали медичну допомогу, однак його стан важкий. Про це повідомила Українська делегація для участі в ТКГ у понеділок, 25 січня.

Делегація уточнила, що українського ворога поранив ворожий снайпер. Крім того, бойовика із ПТРК (протитанковий ракетний комплекс) пошкодили один із будинків на лінії розмежування.

ТКГ направила ноту через пораненого війського до Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, а також запланувала на 16:00 в режимі відеоконференції позачергове засідання Підгрупи з безпеки у Тристоронній контактній групі.

Нагадаємо, 21 січня снайпер російських бойовиків застрелив Олександра Отрєп’єва – старшого матроса, військовослужбовця 36-ї окремої бригади морської піхоти. Це була друга бойова втрата України від початку року. Першим у цьому році в зоні ООС загинув солдат Олег Андрієнко. Це сталося 11 січня.