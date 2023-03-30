Один з лісників добровільно відшкодував лісництву 1,1 млн грн

ДБР оголосило про підозру в службовій недбалості двом працівникам закарпатських лісництв. За даними слідства, лісники допустили незаконні рубки дерев у Берегівському та Ясінянському лісгоспах на суму близько 2 млн грн. Один з підозрюваних добровільно відшкодував лісництву 1,1 млн грн. Наразі обом лісничим загрожує до п’яти років ув’язнення.

Як у четвер, 30 березня, повідомила прес-служба ДБР, лісник Берегівського лісового господарства не проводив належного обліку зрубаної деревини, через це підприємство втратило 215 кубометрів лісу вартістю 1,1 млн грн. «Після повідомлення про підозру фігурант повністю відшкодував завдані збитки, переказавши 1,1 млн грн на рахунок підприємства. Інший працівник ДП "Ясінянське лісомисливське господарство" допустив на ввіреній йому ділянці незаконну вирубку 88 смерек», – йдеться у повідомленні.

За даними ДБР, посадовець Ясінянського лісгоспу не забезпечив належну перевірку охорони лісу, не виявляв порушників та не доповідав керівництву про незаконні рубки. Завдані збитки державі склали майже 800 тисяч гривень. Для відшкодування втрат готується клопотання про арешт майна підозрюваного.

Обом посадовцям повідомили про підозру в службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.