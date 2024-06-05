Щотижня чиновник отримував 40 тис. грн за право компанії працювати на маршруті

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру заступнику директора одного із департаментів КМДА, який під час війни вимагав хабарі у київських автоперевізників. По це повідомила пресслужба ДБР у середу, 5 червня.

Підозру також отримав приватний підприємець, який допомагав чиновнику організувати схему поборів з автоперевізників.

У ДБР розповіли, що у квітні 2024 року до них звернулась дружина військовослужбовця, яка керувала фірмою чоловіка з перевезень, поки той служить. Підприємство обслуговувало один із київських маршрутів. За словами жінки, чиновник здійснював системний тиск та погрожував розірвати чинний договір на пасажирські перевезення, якщо компанія не погодиться щотижнево передавати чиновнику 40 тис. грн за право роботи на маршруті.

Гроші мали передавати через підприємця-посередника. Правоохоронці затримали чоловіка одразу після отримання чергового хабаря для чиновника.

Слідчі провели низку обшуків, під час яких вилучили документи та техніку. Посадовець КМДА та його спільник підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 ККУ. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років. Триває досудове розслідування. Перевіряється можлива причетність керівництва чиновника до реалізації злочинної схеми.

Зазначимо, що ДБР не вказує прізвище чиновника КМДА. Джерела «Суспільного» у правоохоронних органах уточнили, що йдеться про заступника директора департаменту транспортної інфраструктури Максима Широкова.

Нагадаємо, у вівторок, 4 червня, Державне бюро розслідувань провело обшуки у Київській міській військовій адміністрації. Зокрема, слідчі дії провели у кабінеті заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень 35-річного Костянтина Усова.

Раніше працівники ДБР вже заявляли про викриття в КМДА схеми отримання грошей з автоперевізників. Так, у 2022 році заступника директора департаменту КМДА було затримано та оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ. У 2023 році кримінальне провадження по цьому факту направили до суду.