Офіс генпрокурора відкрив справу щодо кнопкодавства під час голосування за призначення Сергія Шкарлета

ДБР розслідуватиме кримінальну справу щодо кнопкодавства під час голосування за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти та науки. Про це 18 січня повідомила нардепка від партії «Голос» Інна Совсун.

Депутатка оприлюднила відповіді правоохоронців на її звернення. У матеріалах вказано зокрема, що картка Григорія Суркіса від ОПЗЖ проголосувала «за», хоча самого Суркіса в залі не було.

За словами Совсун, Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження за статтею 364-2 Кримінального кодексу України. Розслідування доручили провести ДБР.

Нагадаємо, що питання відповідальності за неперсональне голосування знову стало актуальним після того, як Верховна Рада проголосувала за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти. За таке рішення проголосувало 226 депутатів, тобто мінімальна необхідна кількість для прийняття рішення.

При цьому за призначення Шкарлета проголосували картки народних депутатів від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука і Григорія Суркіса, яких у той день не було у Верховній Раді. На цей нюанс звернули увагу депутати з «Голосу», які написали голові Верховної Ради відповідні заяви.

18 грудня, Дмитро Разумков зібрав керівників парламентських фракцій на нараду, після якої озвучив план дій з подолання кнопкодавства, попри те, що в Україні за неперсональне голосування передбачена кримінальна відповідальність.

Вже 24 грудня комітет з питань регламенту та депутатської етики відмовився розглядати матеріали, які свідчать про «кнопкодавство» під час голосування депутатів за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти й науки.