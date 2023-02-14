Російські автозапчастини перевозили під виглядом товару з Китаю

На Чернівецькій митниці ДБР виявило вантажівку із автозапчастинами російського виробництва, які намагалися ввезти в Україну під виглядом товару з Китаю. У вантажівці знайшли 800 коробок із радіаторами, карбюраторами, бензонасосами, патрубками, ковпачками, гайками та іншими запчастинами на 2,5 млн грн. Весь товар вилучили, автозапчастини передадуть Чернівецькій ОВА, а далі – на потреби ЗСУ.

Як у вівторок, 14 лютого, повідомила прес-служба ДБР, запчастини для ВАЗів із Росії ввозили для продажу в Україні. Порушникам загрожує штраф у сумі 100% вартості вантажу. Про власників та отримувачів вантажу наразі нічого не повідомляють.

«Запчастини до автомобілів ВАЗ російського виробництва намагалися провезти під виглядом товарів із Китаю. Зокрема, правоохоронці виявили 800 коробок із радіаторами, карбюраторами, бензонасосами, патрубками, ковпачками, гайками, ручками до дверей тощо», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі ДБР уточнили, що, згідно з документами, вартість запчастин складає майже 2,5 млн грн. Митники складуть на власника вантажу протокол за порушення митних правил згідно зі ст. 483 Митного кодексу України. Винуватцям загрожує штраф у розмірі 100% вартості товарів.

Наразі всі запчастини вилучили, весь товар передадуть Чернівецькій обласній військовій адміністрації, яка, надалі, має відправити автозапчастини на потреби Збройних сил України.