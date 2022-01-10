31 липня 2018 року херсонську активістку Катерину Гандзюк облили кислотою. Згодом вона померла

Державне бюро розслідувань (ДБР) закрило справу щодо ймовірної службової недбалості працівників поліції Херсонської області, які першочергово розслідували напад на херсонську активістку Катерину Гандзюк і, ймовірно, могли сприяти втечі обвинуваченого Олексія Левіна з України. Про це йдеться у відповідь ДБР на запит «Громадського».

Як повідомляється, раніше правоохоронці заявляли, що відкрили провадження за статтею 367 ККУ (службова недбалість) щодо працівників Нацполіції Херсонської області.

«Після проведення необхідних та достатніх для ухвалення законного рішення слідчих (розшукових) дій, це провадження було закрите», – йдеться у відповіді.

Серед ймовірних виявів недбалості – затримання Миколи Новікова, якого правоохоронці назвали винним, а потім звільнили після того, як журналісти надали його алібі.

Окрім цього, у вересні 2017 року Катерина Гандзюк заявляла про конфлікт із начальником управління захисту економіки в Херсонській області Артемом Антощуком, який нібито пропонував їй хабар, а згодом судився із Гандзюк, захищаючи честь та гідність.

Крім того, активісти ініціативної групи «Хто замовив Катю Гандзюк?» заявляли, що очільник поліції Херсонщини Артур Меріков міг сприяти втечі Олексія Левіна. Чи перевіряли в межах цього провадження можливе сприяння правоохоронцями втечі з країни останнього – в ДБР на журналістський запит не уточнили.

Як інформував ZAXID.NET, 31 липня 2018 року херсонську активістку та радницю міського голови Катерину Гандзюк облили кислотою. Жінка з опіками потрапила в реанімацію. 4 листопада Катерина Гандзюк померла в лікарні.

Замовником нападу на Гандзюк слідство вважає голову Херсонської облради Владислава Мангера. Його затримали для примусового приводу до суду. Організатором злочину слідство вважає Олексія Левіна (Москаленка), який переховувався у Болгарії, але потім був затриманий та екстрадований до України.