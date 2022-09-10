У ДБР нагадали про невідворотність покарання за співпрацю з росіянами

У Куп'янську на Харківщині ДБР затримало «начальника» окупаційної «поліції» Балаклії, який намагався втекти до ОРЛО. Про це повідомило ДБР у Telegram.

Раніше зрадник був одним із керівників поліції Балаклії, а коли до міста прийшли росіяни, добровільно погодився з ними працювати. За це його «призначили» начальником псевдовідділку поліції.

Коли ЗСУ вибили з Балаклії окупантів, чоловік спробував втекти до ОРЛО, проте не встиг і був затриманий у Куп'янську.

Зараз вирішують питання про оголошення підозри зраднику й обрання запобіжного заходу.

Власник «посвідчення» спробував втекти до ОРЛО, проте не встиг і був затриманий у Куп'янську (фото ДБР)

У ДБР нагадали про невідворотність покарання за співпрацю з росіянами.

Напередодні Державне бюро розслідувань заявило про початок слідчих дій із виявлення колаборантів у звільненій від російської окупації Балаклії на Харківщині.

«Мета заходів – унеможливлення підривної діяльності росіян та їхніх посіпак. Працівники ДБР спільно з іншими правоохоронцями ретельно відпрацьовують інформацію щодо осіб, які під час тимчасової окупації співпрацювали з агресорами, а також перевіряють тих, хто може становити загрозу національній безпеці», – зазначають у ДБР.

Нагадаємо, 8 вересня президент України Володимир Зеленський привітав звільнення українськими військовими міста Балаклія у Харківській області. Сьогодні Міноборони України опублікувало відео урочистого підняття державного прапора у звільненому від окупантів українського міста.