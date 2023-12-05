У Мукачеві визначили 6 місць для торгівлі різдвяними ялинками
Ялинки продаватимуть на ринках міста з 5 грудня по 6 січня
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Контролювати торгівлю живими ялинками будуть правоохоронці
У місті Мукачево на Закарпатті визначили місця для торгівлі живими ялинками. Їх продаватимуть на ринках міста з 5 грудня 2023 року по 6 січня 2024 року.
Як повідомили у відділі економіки Мукачівської міської ради 5 грудня, ялинки продаватимуть у різних районах міста:
- вул. Зелена, 35“Г” (ринок “Росвигово” ФОП Гафич К.Д.);
- вул. Масарика Томаша, 15 (ринок ТОВ “ГІД”);
- вул. Габермана Самуїла, 1 (ринок ТОВ “Ромашка ПМ”);
- вул. Ринкова, 21 (ТОВ «Мукачівський центральний ринок»);
- вул. Чайковського Петра, 2“В” (ринок ФОП Машіка В.В.);
- вул. Університетська, 58А (біля готельно-ресторанного комплексу «Фердінанд», ФОП Копча Ю.І. ).
Контролювати торгівлю живими ялинками будуть правоохоронці та працівники управління муніципальної інспекції Мукачівської міськради.
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