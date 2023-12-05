Контролювати торгівлю живими ялинками будуть правоохоронці

У місті Мукачево на Закарпатті визначили місця для торгівлі живими ялинками. Їх продаватимуть на ринках міста з 5 грудня 2023 року по 6 січня 2024 року.

Як повідомили у відділі економіки Мукачівської міської ради 5 грудня, ялинки продаватимуть у різних районах міста:

вул. Зелена, 35“Г” (ринок “Росвигово” ФОП Гафич К.Д.);

вул. Масарика Томаша, 15 (ринок ТОВ “ГІД”);

вул. Габермана Самуїла, 1 (ринок ТОВ “Ромашка ПМ”);

вул. Ринкова, 21 (ТОВ «Мукачівський центральний ринок»);

вул. Чайковського Петра, 2“В” (ринок ФОП Машіка В.В.);

вул. Університетська, 58А (біля готельно-ресторанного комплексу «Фердінанд», ФОП Копча Ю.І. ).

Контролювати торгівлю живими ялинками будуть правоохоронці та працівники управління муніципальної інспекції Мукачівської міськради.