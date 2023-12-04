Різдвяні ялинки в Ужгороді продаватимуть у 10 місцях
Торгівля ялинками в обласному центрі Закарпаття триватиме до 31 грудня
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На території Боздоського парку 6-30 грудня буде ялинковий ярмарок
В Ужгороді визначили місця для торгівлі ялинками та новорічними прикрасами. За розпорядженням міського голови Богдана Андріїва, торгівля ялинками в обласному центрі Закарпаття триватиме до 31 грудня.
Як повідомили в Ужгородській міській раді 4 грудня, на території Боздоського парку 6-30 грудня буде ялинковий ярмарок. Окрім нього, ялинки та новорічні прикраси продаватимуть:
- біля будинку №15 на вулиці Вілмоша Ковача (поруч із колишньою хімчисткою біля ринку «Білочка»);
- збоку ринку «Новий ринок» на вулиці Марії Заньковецької біля будинку № 77;
- поблизу ринку «Нива» на вулиці Андрія Палая;
- на вул. Підградській біля будинку № 59 (поруч із «Перечинським» автовокзалом);
- навпроти ТЦ «Епіцентр-2» на вулиці Миколи Бобяка;
- навпроти стоянки ТРЦ «Дастор» на вулиці Закарпатській;
- біля кафе «Гармонія» на вулиці Миколи Бобяка;
- біля стадіону «Авангард» на вулиці Івана Франка.
- на вулиці Олександра Фединця позаду «зеленого ринку».
Продавців ялинок у невизначених місцях перевірятимуть працівники управління контролю за благоустроєм міської ради.
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