На території Боздоського парку 6-30 грудня буде ялинковий ярмарок

В Ужгороді визначили місця для торгівлі ялинками та новорічними прикрасами. За розпорядженням міського голови Богдана Андріїва, торгівля ялинками в обласному центрі Закарпаття триватиме до 31 грудня.

Як повідомили в Ужгородській міській раді 4 грудня, на території Боздоського парку 6-30 грудня буде ялинковий ярмарок. Окрім нього, ялинки та новорічні прикраси продаватимуть:

біля будинку №15 на вулиці Вілмоша Ковача (поруч із колишньою хімчисткою біля ринку «Білочка»);

збоку ринку «Новий ринок» на вулиці Марії Заньковецької біля будинку № 77;

поблизу ринку «Нива» на вулиці Андрія Палая;

на вул. Підградській біля будинку № 59 (поруч із «Перечинським» автовокзалом);

навпроти ТЦ «Епіцентр-2» на вулиці Миколи Бобяка;

навпроти стоянки ТРЦ «Дастор» на вулиці Закарпатській;

біля кафе «Гармонія» на вулиці Миколи Бобяка;

біля стадіону «Авангард» на вулиці Івана Франка.

на вулиці Олександра Фединця позаду «зеленого ринку».

Продавців ялинок у невизначених місцях перевірятимуть працівники управління контролю за благоустроєм міської ради.