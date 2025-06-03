Центр контролю та профілактики хвороб оприлюднив перелік небезпечних водойм Рівненщини
У Рівненській області всього 8 водойм, які рекомендують для відпочинку
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Водосховище Басів Кут у Рівному не відповідає показникам безпеки
Рівненський центр контролю та профілактики хвороб сформував список водойм, де безпечно купатися в області, і де краще цього не робити. Його підготували на основі багаторічних спостережень.
Для відпочинку рекомендують такі водойми:
- річка Стир у селі Хрінники (пляж бази відпочинку «Мотор», Дубенський район);
- річка Іква у селищі Млинів (громадський пляж, Дубенський район);
- озеро Коплище у селищі Клесів Сарненського району;
- озеро Біле в селі Рудка (пляж оздоровчого комплексу «Біле Озеро», Вараський район);
- річка Случ у місті Березне;
- річка Случ у селі Більчаки Рівненського району;
- озеро у селі Сопачів Вараського району;
- урочище «Старики», річка Льва у селищі Рокитне Сарненського району.
Місця, які не рекомендуються для купання:
- водосховище Басів Кут у Рівному;
- водойми міста Здолбунів;
- річка Замчисько у місті Костопіль;
- озеро Селянське у місті Сарни;
- ставок «Орлівський кар’єр» у селі Орлівка Сарненського району;
- річка Стир у місті Вараш;
- озеро «Воронківське» у селі Воронки Вараського району;
- річка Корчик у місті Корець;
- ставок у селі Межиріч Рівненського району;
- річка Случ у місті Сарни;
- річка Горинь у селищі Степань Сарненського району;
- річка Іква у селі Берег Дубенського району;
- річка Іква у селі Іваннє Дубенського району.
Місця масового відпочинку, де вода не відповідає вимогам за деякими хімічними показниками, проте є відносно безпечною для людей:
річка Стир у селищі Зарічне;
- ставок у селищі Гоща;
- річка Горинь у селищі Гоща;
- озеро «Медведок» у місті Березне;
- став у селі Морозівка Рівненського району;
- річка Іква у місті Дубно та селі Панталія;
- пляжі баз відпочинку: «Маяк», «Чайка», дитячий санаторій «Хрінники» Дубенського району (Хрінницьке водосховище).
Також у дописі наголосили, що упродовж купального сезону триватимуть дослідження водойм Рівненщини. Тому показники безпечності проб води можуть змінюватися.
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