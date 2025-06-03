Водосховище Басів Кут у Рівному не відповідає показникам безпеки

Рівненський центр контролю та профілактики хвороб сформував список водойм, де безпечно купатися в області, і де краще цього не робити. Його підготували на основі багаторічних спостережень.

Для відпочинку рекомендують такі водойми:

річка Стир у селі Хрінники (пляж бази відпочинку «Мотор», Дубенський район);

річка Іква у селищі Млинів (громадський пляж, Дубенський район);

озеро Коплище у селищі Клесів Сарненського району;

озеро Біле в селі Рудка (пляж оздоровчого комплексу «Біле Озеро», Вараський район);

річка Случ у місті Березне;

річка Случ у селі Більчаки Рівненського району;

озеро у селі Сопачів Вараського району;

урочище «Старики», річка Льва у селищі Рокитне Сарненського району.

Місця, які не рекомендуються для купання:

водосховище Басів Кут у Рівному;

водойми міста Здолбунів;

річка Замчисько у місті Костопіль;

озеро Селянське у місті Сарни;

ставок «Орлівський кар’єр» у селі Орлівка Сарненського району;

річка Стир у місті Вараш;

озеро «Воронківське» у селі Воронки Вараського району;

річка Корчик у місті Корець;

ставок у селі Межиріч Рівненського району;

річка Случ у місті Сарни;

річка Горинь у селищі Степань Сарненського району;

річка Іква у селі Берег Дубенського району;

річка Іква у селі Іваннє Дубенського району.

Місця масового відпочинку, де вода не відповідає вимогам за деякими хімічними показниками, проте є відносно безпечною для людей:

річка Стир у селищі Зарічне;

ставок у селищі Гоща;

річка Горинь у селищі Гоща;

озеро «Медведок» у місті Березне;

став у селі Морозівка Рівненського району;

річка Іква у місті Дубно та селі Панталія;

пляжі баз відпочинку: «Маяк», «Чайка», дитячий санаторій «Хрінники» Дубенського району (Хрінницьке водосховище).

Також у дописі наголосили, що упродовж купального сезону триватимуть дослідження водойм Рівненщини. Тому показники безпечності проб води можуть змінюватися.