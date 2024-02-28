Протягом четверга, 29 лютого, понад 20 вулиць Львова залишаться без водопостачання через планові роботи з перепідключення новозбудованого водопроводу. За даними Львівської міськради, із 09:00 до 17:00 припинять подачу води в житловий масив «Новий Львів».

«Завтра будемо проводити роботи з підключення до загальної мережі новозбудованого водопроводу на вул. Козельницькій. Тут замінили аварійну ділянку водопроводу протяжністю 150 м, діаметром 160 мм. На час робіт з приєднання водопроводу призупинять подачу води до будинків на прилеглих вулицях», – повідомили у ЛМКП «Львівводоканал».

Без водопостачання із 09:00 до 17:00 будуть будинки на таких вулицях:

Козельницька;

Стрийська, 31, 33, 35, 36;

Чмоли;

Самчука;

Енергетична;

Панаса Мирного;

Карманського;

Мушака;

Дібровна;

Ярославенка;

Франка (парна сторона №108-156, непарна сторона №101-161а);

Лемика;

Свєнціцького;

Стуса;

Тернопільська;

Героїв Крут;

Тиверська;

Литовська;

Запорізька;

Херсонська;

Буйка;

Персенківка.

Після завершення ремонтних робіт проведуть промивку вуличної водопровідної мережі. У період промивки водопроводу можливе тимчасове погіршення якості води: забарвлення води окисом заліза (іржею), що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.