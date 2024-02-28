У четвер понад 20 вулиць Львова залишаться без водопостачання
На вул. Козельницькій підключатимуть новий водопровід
Протягом четверга, 29 лютого, понад 20 вулиць Львова залишаться без водопостачання через планові роботи з перепідключення новозбудованого водопроводу. За даними Львівської міськради, із 09:00 до 17:00 припинять подачу води в житловий масив «Новий Львів».
«Завтра будемо проводити роботи з підключення до загальної мережі новозбудованого водопроводу на вул. Козельницькій. Тут замінили аварійну ділянку водопроводу протяжністю 150 м, діаметром 160 мм. На час робіт з приєднання водопроводу призупинять подачу води до будинків на прилеглих вулицях», – повідомили у ЛМКП «Львівводоканал».
Без водопостачання із 09:00 до 17:00 будуть будинки на таких вулицях:
- Козельницька;
- Стрийська, 31, 33, 35, 36;
- Чмоли;
- Самчука;
- Енергетична;
- Панаса Мирного;
- Карманського;
- Мушака;
- Дібровна;
- Ярославенка;
- Франка (парна сторона №108-156, непарна сторона №101-161а);
- Лемика;
- Свєнціцького;
- Стуса;
- Тернопільська;
- Героїв Крут;
- Тиверська;
- Литовська;
- Запорізька;
- Херсонська;
- Буйка;
- Персенківка.
Після завершення ремонтних робіт проведуть промивку вуличної водопровідної мережі. У період промивки водопроводу можливе тимчасове погіршення якості води: забарвлення води окисом заліза (іржею), що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.