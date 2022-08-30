У вівторок, 30 серпня, через ремонт водопроводу по вул. Новознесенська - Механічна частина вулиць Львова до 15:00 буде без води. Як повідомила «Гаряча лінія Львова», йдеться про 39 вулиць за такими адресами: вул. Белзька - Всі будинки

вул. Врізана - Всі будинки

вул. Гамалії М - Всі будинки

вул. Гнатевича Б - Всі будинки

вул. Горіхова - Всі будинки

вул. Дніпрової Чайки - Всі будинки

вул. Зубрицького Д - Всі будинки

вул. Ігорева - Всі будинки

вул. Ковальська - Всі будинки

вул. Ковельська - Всі будинки

вул. Корейська - Всі будинки

вул. Корецька - Всі будинки

вул. Крайня - Всі будинки

вул. Металістів - Всі будинки

вул. Метлинського А - Всі будинки

вул. Механічна - Всі будинки

вул. Милятинська - Всі будинки

вул. Миргородська - Всі будинки

вул. Навої А - Всі будинки

вул. Новознесенська - Всі будинки

вул. Олійна - Всі будинки

вул. Петрусенко О - Всі будинки

вул. Поворотна - Всі будинки

вул. Помірки - Всі будинки

вул. Потелицька - Всі будинки

вул. Радехівська - Всі будинки

вул. Ратича О - Всі будинки

вул. Ребета Л - Всі будинки

вул. Саковича К - Всі будинки

вул. Сушкевича К - Всі будинки

вул. Таращанська - Всі будинки

вул. Тарнавка - Всі будинки

вул. Теребовлянська - Всі будинки

вул. Туркменська - Всі будинки

вул. Черкаська - Всі будинки

вул. Черника Ф - Всі будинки

вул. Щоголева Я - Всі будинки

вул. Юнацька - Всі будинки

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