Через витік води на дев'ятьох вулицях вулицях у Залізничному районі Львова повністю припинили подачу води. Очікується, що аварію усунуть до 16:00, тоді ж відновлять водопостачання.

Про витік води, який стався на вулицях Короткій, Залізничній та Олени Степанівни, вранці 11 січня повідомила «Гаряча лінія міста Львова».

«Орієнтовно до 16:00 призупинено водопостачання на вул. Братів Міхновських, Залізничній, Затишній, Короткій, Стародубській, Стороженка, Чоловського, Шараневича, Щекавицькій», – вказано у інформації «Гарячої лінії Львова». Там також уточнено, що вода не подається до усіх будинків на цих вулицях.

Інформацію про аварійні та планові вимкнення водопостачання, а також години відновлення подачі води можна переглядати на окремому порталі «Гарячої лінії Львова».