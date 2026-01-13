Ворогами парфумів є світло, висока або коливальна температура, а також вологість

Навіть дорогі парфуми може втратити свій аромат або навіть змінити запах, якщо їх зберігати неправильно. Щоб цього уникнути, варто знати про типові помилки, які пришвидшують руйнування композиції аромату. Kobieta розповідає, як зберегти оригінальний запах улюбленого парфуму.

Де не слід зберігати парфуми?

Ворогами парфумів є світло, висока або коливальна температура, а також вологість. Тому існує кілька місць, де краще не зберігати парфуми:

Підвіконня. Прямі сонячні промені призводять до швидкого розкладання молекул аромату. Батареї. Не варто зберігати парфуми біля будь-яких джерел тепла, оскільки підвищені температури прискорюють небажані хімічні реакції у флаконі. Автомобіль. Коливання температур в авто можуть бути екстремальними. Ванна кімната. Це одне із найгірших середовищ для парфумів. Підвищена вологість та швидкі перепади температури, спричинені гарячим душем або ванною – лише шкодять. Пара та тепло негативно впливають на хімічну структуру парфумів, що призводить до швидкої втрати їхнього початкового аромату.

Де найкраще зберігати парфум?

Ідеальне місце для зберігання парфумів має бути темним, сухим та прохолодним, з максимально постійною температурою. Для цього ідеально підійде закрита шафа або шухляда в спальні чи коморі. Такі умови забезпечать захист від усіх шкідливих факторів: сонячного світла, вологості та коливань температури.