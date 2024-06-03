Замість Байдена на саміт миру у Швейцарії поїде Камала Гарріс

Сполучені Штати Америки на Саміті миру у Швейцарії 15-16 червня представлятимуть віцепрезидентка Камала Гарріс та радник президента з питань національної безпеки Джейк Салліван. Про це у понеділок, 3 червня, повідомила пресслужба Білого дому.

«Віце-президент Камала Гарріс відправиться 15 червня до Люцерна, Швейцарія, щоб взяти участь у саміті з питань миру в Україні», – наводить Білий дім заяву прессекретаря Гарріс Кірстен Аллен.

За її словами Гарріс від імені адміністрації президента США підтримає зусилля Києва для забезпечення справедливого та міцного миру, який ґрунтується на суверенітеті та територіальній цілісності України та принципах Статуту ООН.

«Віцепрезидентка підтвердить підтримку народу України, який обороняється від російської агресії, що триває. Радник із питань національної безпеки Джейк Салліван приєднається до віцепрезидентки, щоб представляти Сполучені Штати на Саміті», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що раніше американське агентство Bloomberg писало про те, що президент Джозеф Байден, найімовірніше, не буде присутнім на українському Саміті миру, який відбудеться наступного місяця у Швейцарії. Натомість 81-річний чинний глава США візьме участь у зборі коштів на його передвиборчу кампанію в Каліфорнії

Глобальний Саміт миру в Швейцарії на рівні лідерів країн відбудеться 15-16 червня. Росія не буде на ньому присутня. На саміті, зокрема, очікують канцлера Німеччини Олафа Шольца, прем'єра Італії Джорджу Мелоні, прем'єра Канади Джастіна Трюдо, президента Франції Еммануеля Макрона та інших європейських лідерів.