Зеленський заявив, що від США наразі надійшло мало допомоги

Президент України Володимир Зеленський назвав повільною допомогу від США і пояснив, що грошей, які наразі надійшли, не вистачає. Про це він розповів в інтерв’ю британській газеті The Guargian, яке опубліковане на офіційній сторінці голови держави.

«З цієї суми (яку виділив Конгрес США – ред.), я вважаю, на сьогодні мало прийшло. На мою особисту думку. Я не можу укомплектувати бригади-резерви, щоб просто поміняти ті бригади, які стоять, щоб була нормальна ротація, щоб був укомплектований резерв», – зазначив президент.

За його словами, російські воєначальники це чітко розуміють, а тому розтягують лінію фронту. Зокрема, з цим пов'язаний і початок наступ на півночі Харківської області, який росіяни розпочали на початку травня.

«Вони знають, що в нас недоукомплектований резерв, вони знають, що ми не можемо відправити резерв без відповідної зброї... Якби прийшло достатньо (допомоги - ред.), ми б укомплектували бригади, ми б не забирали наші сили з Донбасу, і могли б відповідати далекобійністю у Харківській області», – сказав він.

Зеленський наголосив, що виділена Конгресом США сума – велика, і укомплектувати бригади можна «швидко і просто», але «країнам Заходу не вистачає цієї швидкості».

Президент також пояснив, що Україні потрібна допомога швидше, оскільки кожної хвилини Росії може забрати людські життя.

Нагадаємо, що у квітні Верхня палата Конгресу США проголосувала за виділення допомоги Україні на суму 61 млрд доларів, зокрема майже 14 млрд на купівлю американської зброї для ЗСУ.

24 травня США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на 275 млн доларів.