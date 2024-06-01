Україна не може використовувати ATACMS для ударів по Росії

Дозвіл ударів по території Росії для захисту України стосується виключно невеликих відстаней та не розповсюджується на передані США ракети ATACMS. Про це у суботу, 1 червня, заявив старший директор з питань Європи Ради нацбезпеки США Майкл Карпентер в інтерв’ю «Укрінформу».

За словами посадовця, дозвіл на застосування американського озброєння по території Росії відбувається в контексті російських штурмів Харківської області. Майкл Карпетнер заявив, що після того, як росіяни відновили наступ на Харківщині, Україна звернулася до США та попросила дозволу бити по військових цілях в Росії, звідки обстрілювали українські населені пункти.

«Президент Байден негайно після отримання цього запиту наказав своїй групі з питань нацбезпеки змінити вказівки, щоб уможливити такі види контрударів. І ці вказівки діють», – повідомив посадовець.

Водночас, за словами Майкла Карпентера, можливість вогневої протидії українських захисників через кордон буде обмеженою, оскільки стосується тільки атак на невеликі відстані та не усією зброєю.

«Але це [протидія] не стосується ATACMS або ударів на великі відстані», – підкреслив політик.

Нагадаємо, 30 травня в США підтвердили дозвіл на використання американської зброї по території Росії. Зазначається, що країна дозволила атакувати військові цілі не лише біля кордону з Харківщиною. Україна зможе використовувати американську зброю вздовж всього кордону з Росією, зокрема на Сумщині.