Цьогоріч День міста у Тернополі вперше відзначатимуть 15 серпня. Таке рішення було прийняте у зв'язку з переходом на новоюліанський календар з 1 вересня 2023 року. Традиційно День міста відзначався в день християнського свята Успіння Пресвятої Богородиці, яке є храмовим празником у місті. Раніше українці його відзначали 28 серпня, цьогоріч – святкування відбудеться 15 серпня.

З нагоди свята у Тернополі відбудуться культурні та спортивні заходи. Серед запланованого: урочистості з вшанування Захисників і Захисниць України, безкоштовні екскурсії, кавер-концерт, благодійний концерт на підтримку ЗСУ, виставки-інсталяції, фестиваль «Адаптивні види спорту», турніри.

Заходи до Дня міста Тернополя 15 серпня 2024

О 09:00 заплановані урочистості з вшанування Захисників і Захисниць України в рамках 484-ї річниці Дня міста Тернополя. Відбудуться вони в центрі Тернополя на Майдан Волі.

О 10:00 пройде молебень із вшанування пам’яті всіх загиблих Героїв України. Тернополяни та гості міста молитимуться на території Пантеон Героїв України на Микулинецькому кладовищі.

Також в Тернополі заплановані і інші заходи на цю годину. Зокрема:

О 10:00 відбудеться турнір з баскетболу у форматі 3 х 3 «TE BASKET 2024». Локація: Парк ім. Тараса Шевченка;

у форматі 3 х 3 «TE BASKET 2024». Локація: Парк ім. Тараса Шевченка; О 10:00 пройде безкоштовна екскурсія «Таємниці Старого Замку» . Локація: вул. Михайла Грушевського, 2, а саме збір біля туристично-інформаційного центру;

. Локація: вул. Михайла Грушевського, 2, а саме збір біля туристично-інформаційного центру; О 10:30 з нагоди Дня міста Тернополя для жителів та гостей громади пройде безкоштовний перегляд фільму «Загін Супергероїв». Локація: вул. Івана Франка, 8

Традиційно також до Дня міста об 11:00 відбудеться Божественна літургія та подячний молебень за мир в Україні. Молитимуться в Церкві Успіння Пресвятої Богородиці, що розташована за адресою вул. Князя Василя Костянтина Острозького, 55.

О 13:00 Муніципальний Галицький камерний оркестр подарує тернополянам та гостям міста кавер-концерт. Послухати музику струнних інструментів можна буде на літній сцені біля пам’ятника Івану Франкові на вул. Петра Конашевича-Сагайдачного.

О 13:00 відкриють виставку-інсталяцію просто неба «День міста: дата, наповнена змістом». Локація: вул. Петра Конашевича-Сагайдачного.

О 14:00 в парку ім. Тараса Шевченка пройде фестиваль «Тернопіль спортивний». Також на тій же локації відбудеться фестиваль «Адаптивні види спорту».

Тернопільська міська рада також 15 серпня проведе урочисте вручення сертифікатів кращим випускникам закладів освіти за підсумками національного мультипредметного тесту у 2024 році. Відбудеться воно о 14:00 на літній сцені біля пам’ятника Івану Франкові на вул. Петра Конашевича-Сагайдачного.

О 15:00 – відкриття нової зірки на «Алеї Зірок» Тернополя. Зокрема, відкриють Зірку Родинам Героїв. Локація: вул. Петра Конашевича-Сагайдачного. О 16:00 містяни зможуть ознайомитися з новим простором емоційного розвантаження та розвитку мешканців громади. Відкриють його у сквері по вул. В’ячеслава Чорновола.

О 16:30 пройде церемонія нагородження кращих тернополян з нагоди 484-ї річниці Дня міста Тернополя та вручення міської літературної премії імені Михайла Левицького. Тернополян запрошують в Український Дім за адресою бульвар Тараса Шевченка, 27.

О 17:00 на Театральному майдані відбудеться відкриття фестивалю вуличних мистецтв «Твій SТART». Також о 17:00 пройде благодійний концерт на підтримку ЗСУ учнів та викладачів Тернопільської музичної школи №2 ім. М. Вербицького. Відбуватиметься він на подвір’ї Церква Святого Апостола Петра на вул. Володимира Великого.

О 17:30 запланована костюмована екскурсія «Тернопільські замальовки». Розпочнеться вона від туристично-інформаційного центру, що на вул. Грушевського, 2. Переодягнуті герої, містяни давніх часів розповідатимуть про історію міста.

О 18:00 відбудеться музична платформа в рамках фестивалю вуличних мистецтв «Твій SТART» від Тернопільської музичної школи №1 ім. В. Барвінського. Локація: вул. Петра Конашевича Сагайдачного/біля пам’ятника Іванові Франкові.

О 19:00 заплановано провести мистецько-патріотичний концерт на підтримку ЗСУ «Ми єдині» за участі Палацу культури «Березіль», Центру творчості дітей та юнацтва. Концерт відбудеться на Літній естраді в парку ім. Тараса Шевченка. Водночас о 19:00 пройде благодійний концерт на підтримку ЗСУ Муніципального духового оркестру «Оркестра Волі». Оркестр виступатиме на набережній ставу біля причалу катерів в парку ім. Тараса Шевченка.

Звершиться святкування о 20:00 літературно-акустичним вечором «Повернись живим» та вечором музики та літератури. Презентація Артбуку «Обличчя сучасних Героїв». Локація: вул. Петра Конашевича Сагайдачного/біля Арт-конструкції «Дякую Вам, Герої».