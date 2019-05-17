Денаціоналізація «ПриватБанку» призведе до припинення співпраці з міжнародними інвесторами

Повернення «ПриватБанку» колишнім власникам Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову може призвести до повного припинення співпраці України з міжнародними фінансовими інституціями. Про це повідомив голова регіонального представництва Міжнародної фінансової корпорації (IFC), яка входить до переліку інституцій Світового банку, Джейсон Палмер, передає «Інтерфакс-Україна».

«Тоді можна буде забути про міжнародні фінансові інституції в Україні», — повідомив Палмер.

Водночас він зазначив, що наслідки такого рішення будуть вкрай негативними, та висловив сумнів, що таке рішення суди ухвалять.

«Це буде настільки болючий сигнал для інвесторів, що навряд чи це відбудеться», — додав Палмер.

Раніше директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард висловила свою стурбованість рішеннями українських судів у справах про націоналізацію «ПриватБанку». За її словами, денаціоналізації «ПриватБанку» може поставити під загрозу фінансову стабільність держави».

Нагадаємо, 19 грудня 2016 року «ПриватБанк» став державною власністю. Акціонери, серед яких був Ігор Коломойський, погодилися сприяти переходу банку в держвласність. Однак нещодавно мільярдер подав низку позовів до суду і спробував оскаржити націоналізацію цієї установи.

Так, 8 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку України та Кабінету міністрів України щодо неправомірності націоналізації «ПриватБанку». А 20 квітня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки Ігоря Коломойського за кредитами рефінансування «ПриватБанку» на 9,2 млрд грн. Низка судів щодо банку ще тривають.

Згідно з даними НБУ, на 1 січня 2019 року «ПриватБанк» за розміром загальних активів посідав перше місце (525,248 млрд грн) серед 77 банків, що діяли на цей день в країні.