Від жовтня Олег Забарило був в.о. директора департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури

Директором департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР став 33-річний Олег Забарило. До цього він виконував обов'язки директора цього департаменту. Про офіційне призначення на посаду у середу, 17 листопада, під час апаратної наради повідомив мер Львова Андрій Садовий, розповіли у прес-службі Львівської міськради.

«На останній сесії ми прийняли всі відповідні рішення щодо роботи департаменту міської мобільності і вуличної інфраструктури. Залишалося питання керівника. Ще заздалегідь я попросив Олега Забарила взяти на себе цю відповідальність як виконувача обов’язків. Зараз я підписав розпорядження про його офіційне призначення. У підпорядкуванні цього департаменту є наші стратегічні комунальні підприємства АТП-1, «Львівавтодор» і «Львівелектротранс». Бажаю плідної співпраці та реалізації важливих для міста проектів», – зазначив міський голова.

Як розповів новопризначений керівник Олег Забарило, на сьогодні основними завданнями департаменту міської мобільності і вуличної інфраструктури є впровадження е-квитка, придбання нових автобусів та електротранспорту, модернізація контактної мережі.

«Першочерговою ціллю для департаменту міської мобільності і вуличної інфраструктури є впровадження електронного квитка у Львові. Це масштабний проект, завдяки якому відбудеться багато позитивних змін у роботі громадського транспорту. Найперше, зміниться філософія роботи громадських перевезень, адже відшкодування перевізникам буде здійснюватися за 1 км здійсненої транспортної роботи. Відповідно, зникне стимул порушувати графічність, не виходити на вечірні маршрути», – пояснив Олег Забарило.

Також важливим напрямком своєї роботи він назвав впорядкування зон паркування.

«Працюватимемо над питанням впорядкування паркування у місті. Проведемо інвентаризацію всіх потенційних майданчиків для паркування в межах першої, другої і третьої зон паркування. На сьогодні ми набираємо штат інспекторів із паркування. Їх має бути 112. Вже оголошено конкурс на 40 осіб. Завдяки комплексному підходу до проведення інвентаризації, облаштуванню платних майданчиків для паркування, зокрема в центральній частині міста, і ефективній роботі інспекторів з паркування, нам вдасться впорядкувати паркування, стимулювати людей користуватися громадським транспортом, не порушувати правила дорожнього руху і правила паркування», – пояснив Олег Забарило.

Хто такий Олег Забарило?

33-річний Олег Забарило народився у Львові. У 2009 році закінчив економічний факультет Львівського національного університету ім. І. Франка за спеціальністю «Облік та аудит».

У 2016 році закінчив Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки ЛНУ ім. Івана Франка за спеціальністю «Правознавство».

Працював головним спеціалістом сектору тарифів та цін відділу місцевих податків, тарифів та цін управління економіки департаменту економічної політики ЛМР, головним спеціалістом та завідувачем цього ж сектору. Був заступником начальника управління та начальником відділу місцевих податків, тарифів та цін управління економіки департаменту економічної політики ЛМР. Пізніше працював заступником начальника управління департаменту економічного розвитку ЛМР;

Із серпня 2018 року виконував обов’язки заступника директора департаменту економічного розвитку ЛМР, потім був переведений на посаду заступника директора цього департаменту.

Від жовтня цього року виконував обов’язки директора департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР. Від 17 листопада призначений директором цього департаменту.

Також у прес-службі ЛМР повідомили, що із 19 листопада управління вуличної інфраструктури очолить Кирило Новіков.

«Із 19 листопада начальником управління вуличної інфраструктури департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури стане Кирило Новіков. Раніше він працював у ДК «Укроборонпром», очолював Державне підприємство «Украеропроект» та був національним експертом в проекті Європейського Союзу», – зазначили у повідомленні.