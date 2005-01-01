Депутат Львівської облради подарував сільським бюджетницям 20 квитків на концерт Олега Винника

Олег Винник на «Арені Львів»

Депутат Львівської облради від БПП «Солідарність» Микола Седіло подарував 20 квитків на концерт Олег Винника працівницям закладів культури Тростянецької ОТГ, що входить до його виборчого округу. Загалом на квитки він витратив близько 10 тис. грн, отримавши навзаєм вдячність сільських бібліотекарок і працівниць народних домів.

У понеділок, 4 червня, на офіційній Facebook-сторінці Тростянецької об’єднаної територіальної громади поширили допис спеціалістки відділу соціально-гуманітарних питань Олександри Дзиндри з подякою Миколі Седілу за можливість відвідати 2 червня концерт Олега Винника на «Арені Львів».

Як повідомила Олександра Дзиндра ZAXID.NET, усі 20 квитків використали працівниці бібліотек, директорки та художні керівниці народних домів Тростянецької ОТГ. «Нам усім концерт сподобався», – сказала жінка.

Додамо, що на території Тростянецької ОТГ на Львівщині є 11 народних домів та шість бібліотек.

Цю інформацію ZAXID.NET підтвердив і депутат Микола Седіло. «Я неодноразово долучався до організації та фінансував різні поїздки для мешканців Тростянецької ОТГ, наприклад, поїздки вірян до монастирів, або дітей до зоопарку у Модричах чи дельфінарію «Оскар» у Трускавці. Впродовж останніх двох років у себе на виборчому окрузі я чув багато прохань і побажань організувати концерт Олега Винника у нас. Але це така затребувана зірка, що, по-перше, це дорого, по-друге, у нього напружений гастрольний графік. Тому я вирішив придбати квитки для працівників культури на концерт Олега Винника у Львові», – сказав Микола Седіло ZAXID.NET.

Усі квитки він придбав за власні гроші і заплатив за них приблизно 10 тис. грн. «Ну, я підприємець, можу собі дозволити», – додав він.

До складу утвореної у вересні 2015 року Тростянецької ОТГ у Миколаївському районі Львівщини входять 17 сіл з сукупним населенням близько 8000 жителів. На території ОТГ розташовані 11 народних домів і шість бібліотек.

За даними сайту Kontramarka.ua, квитки на концерт Олега Винника у Львові можна було придбати за цінами від 400 до 2000 грн. Концерт, який на думку ТСН став наймасштабнішим у кар'єрі співака, відвідали близько 20 тис. глядачів.

37-річний підприємець Микола Седіло пройшов до Львівської обласної ради як представник Блоку Петра Порошенка «Солідарність» на місцевих виборах 2015 року. Тростянецька ОТГ розташована на його виборчому округу.

Микола Седіло займається торгівлею будматеріалами і є співвласником ТОВ «Екпорт-Буд» та ТОВ «Кам-Транс». Згідно з е-декларацією Миколи Седіли за 2017 рік, йому та його дружині Валентині Марченко-Седіло належать 23 вантажні автомобілі та два легкові. У готівці він зберігає 120 тис. доларів, 37 тис. євро та майже 1,1 млн грн. Ще 14 тис. доларів, 60 тис. євро та 60 тис. грн зберігає його дружина. За минулий рік Микола Седіло заробив близько 100 тис. грн, а його дружина отримала 24 тис. грн допомоги при народженні дитини.