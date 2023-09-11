Компанія Назарія Бербеки викупила 54 гаражі на вул.

На місці гаражів біля Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького планують збудувати апарт-готель. Ділянку під гаражами на сесії 23 серпня передали в оренду фірмі депутата Львівської міської ради, відомому забудовнику Назарію Бербеці, втім адміністрація університету виступає проти забудови ділянки.

Йдеться про ділянку площею 0,29 га на вул. Пекарській, 52, розташованій упритул до анатомічного корпусу медуніверситету. До 1960-х років ця ділянка входила до комплексу земель університету, однак тоді її відвели під будівництво гаражів для працівників вишу, а згодом ділянка перейшла в комунальну власність.

Місце розташування ділянки позначене червоним кольором

У 2018 році за зверненням багаторічного орендаря ділянки автогаражного кооперативу «Під горою медик» міська рада розробила детальний план території, що передбачав будівництво 6-поверхового будинку на 48 квартир із підземним паркінгом на 43 місця. ДПТ також передбачав зміну цільового призначення ділянки із земель транспортної інфраструктури на землі малоповерхової житлової забудови.

Візуалізація житлового будинку, який планували збудувати на місці гаражів у 2018 році

Тоді медуніверситет висловився проти будівництва, хоча його погодження не було потрібно. Сам гаражний кооператив не розголошував, який забудовник мав будувати житловий будинок, однак акцентував, що в ньому житимуть викладачі вишу. Директором кооперативу, до якого входить 49 людей, є юрист і колишній працівник ЛМР Роман Оліярник. Прикметно, що самого Романа Оліярника в переліку викладачів ЛНМУ немає. Після громадських слухань, мерія вирішила відкласти проект ДПТ та доопрацювати.

Судячи з даних кадастрової карти, у 2020 році міська рада змінила цільове призначення землі на землі житлової та громадської забудови із призначенням для будівництва багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної інфраструктури, а орендарем із 2010 року залишався автогаражний кооператив «Під горою медик», що мав право користуватись ділянкою до 2030 року.

У січні 2023 року новостворене ТзОВ «Компанія "Парктрейд"» купило всі 54 гаражі на вул. Пекарській, 52. У серпні фірма звернулася в міськраду за внесенням змін до договору про оренду за зміною цільового призначення ділянки для громадської забудови. На сесії Львівської міськради 23 серпня ці зміни до договору затвердили. В ухвалі вказано, що орендарем ділянки замість автогаражного кооперативу стала «Компанія "Парктрейд"», яка отримала землю в користування під будівництва та обслуговування апарт-готелю з об’єктами медичного призначення. За оренду землі компанія платитиме 580 тис. грн на рік.

11 вересня львівський медуніверситет опублікував заяву, в якій висловив обурення наміріами забудови ділянки впритул до навчальних корпусів, що є пам’ятками архітектури.

«Колектив ЛНМУ імені Данила Галицького обурений черговою зухвалою спробою забудувати територію навчального закладу та разом з громадськістю робитиме усе, аби не допустити цього», – йдеться в заяві.

ТзОВ «Компанія "Парктрейд"» зареєстроване лише півроку тому на вул. Валовій, 25. Її власниками порівну є відомий львівський забудовник Тарас Дідик і депутат Львівської міської ради від «Європейськлї Солідарності» Назарію Бербеці.

У коментарі ZAXID.NET Назарій Бербека підтвердив наміри забудови ділянки та зазначив, що вона ніколи не була у власності університету. За його словами, сама будівля матиме шість поверхів апартаментів, а перший поверх повністю віддадуть під соціальну функцію.

«Ми передбачаємо важливу соціальну складову – створення освітнього хабу для освітян і студентів, де можна буде проводити наукові події. І ці наміри ми засвідчимо на етапі отримання містобудівних умов і обмежень відповідним меморандумом. Ще частину приміщень першого поверху займатиме приватне поліклінічне відділення», – розповів Назарій Бербека.