Наразі діти навчаються у школі, яку збудували ще австрійці

У Чагорській громаді неподалік Чернівців побудують школу вартістю 134 млн грн. Договір про будівництво ще на початку листопада підписала Чагорська сільська рада із СТОВ «Надія», повідомляють «Наші гроші Львів». Відомо, що директором виконавчої фірми є депутат Чернівецької облради від «Слуги народу» Василь Бічер, а засновницею – дружина депутата Валентина Бічер.

Школу не можуть добудувати вже 14 років, за цей час вартість робіт зросла всемеро. Вперше роботи з будівництва школи проводили у 2007 році. Тоді її кошторисна вартість була 24 млн грн, а підрядником обрали УПП «Сантехбудмеханізація». За словами колишнього голови Глибоцької райдержадміністрації Георгія Придія, будівництво припинили, адже підрядник при зведенні стін першого корпусу школи використав неякісну цеглу. Підряднику довелось розібрати стіни, однак з 2010 року роботи тут припинились.

У 2017 році вартість будівництва школи складала майже 25 мільйонів, проте для того, аби знову подати проект на державне фінансування, потрібно було провести експертизу будівлі та відкоригувати проектно-кошторисну, однак тоді цього не зробили.

В серпні цього року на сайті публічних закупівель провели новий тендер на будівництво школи. Згідно з договором, нова школа складатиметься з трьох блоків, в одному з яких планують розмістити дитячий садок. Загалом школа розрахована на 650 учнів, а роботи планують завершити до кінця грудня 2023 року. Будівництво школи профінансують з місцевого бюджету ‒ 13,4 млн грн, а також коштом Державного фонду регіонального розвитку ‒ 120,7 млн грн. Прибуток компанії складе 4,3 млн грн, тобто 3,2% від суми закупівлі.

Зазначимо, участь у торгах взяли дві компанії: підприємство «Капітальне будівництво» й СТОВ «Надія», останній учасник запропонував на 548 тис. грн менше попереднього. Відомо, що директором підприємства, яке виконуватиме роботи, є депутат Чернівецької облради від «Слуги народу» Василь Бічер. Компанія СТОВ «Надія» з початку 2020 року одержала 18 держзамовлень на 158 млн грн.